Chi era Vittorio Corona il giornalista Rai e Mediaset padre di Fabrizio che su Netflix dice | A differenza mia era incorruttibile

Vittorio Corona è stato un giornalista italiano che ha segnato il panorama editoriale tra gli anni Settanta e i primi anni Duemila, distinguendosi per una carriera che lo ha portato dalle testate cartacee siciliane ai vertici dei telegiornali nazionali. Nato ad Aci Castello il 9 maggio 1947 e morto a Milano il 24 gennaio 2007 all’età di 59 anni dopo una lunga malattia, è anche conosciuto come il padre di Fabrizio Corona. Cresciuto in una famiglia di giornalisti, Vittorio era figlio di Aurelio Corona, capocronista del quotidiano La Sicilia di Catania, e fratello del giornalista Puccio Corona. Iniziò la sua carriera proprio nelle redazioni siciliane del giornale paterno, ma il suo percorso professionale lo portò presto lontano dall’isola. 🔗 Leggi su Cultweb.it

