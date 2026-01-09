Chi è Toshihiro Nagoshi? Scopriamo il padre della saga di Yakuza e di Gang of Dragon

Toshihiro Nagoshi è un rinomato sviluppatore giapponese, noto come il creatore della saga di Yakuza e di Gang of Dragon. Durante gli ultimi The Game Awards del 2025, tra premi e anteprime, è stato annunciato un nuovo titolo che ha attirato l’attenzione degli appassionati. In questa introduzione, esploreremo il suo ruolo nel mondo dei videogiochi e le sue contribuzioni fondamentali nel settore.

Durante gli ultimi The Game Awards del 2025, tra una premiazione e una World Premiere, è stato presentato un gioco, che ha colpito molto il pubblico. I motivi principali sono stati due: la presenza di Don Lee, il famoso attore coreano conosciuto soprattutto per Train to Busan ed Eternals, e un setting e un mood che ricordava la saga di Yakuza, negli ultimi anni rinominata Like a Dragon. Questa sensazione non era del tutto sbagliata, poiché si è poi scoperto che si trattava del nuovo progetto di Toshihiro Nagoshi, proprio il creatore della celebre saga crime di SEGA. Un progetto a cui il director tiene particolarmente, visto che si tratta del suo primo progetto originale dopo anni, oltre che del primo realizzato con il suo nuovo studio, intitolato Nagoshi Studio.

