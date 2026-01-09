Chi è la principessa più spendacciona del 2025? Charlene e il guardaroba da 244mila euro Meghan batte Kate sorpresa al primo posto

Nel 2025, le spese delle principesse hanno attirato l’attenzione di UFO No More, che ha analizzato i loro guardaroba e i budget dedicati. Chi si distingue come la più spendacciona? Charlene con un guardaroba da 244 mila euro, Meghan superando Kate, e sorprese che emergono dall’elenco. Questa analisi offre uno sguardo obiettivo sulle abitudini di spesa delle protagoniste della royal family.

