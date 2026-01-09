Chi è Irene Giancontieri la marescialla di Don Matteo 15

Irene Giancontieri è l’attrice italiana che interpreta la marescialla Caterina Provvedi nella quindicesima stagione di Don Matteo. La sua presenza sul set contribuisce a dare vita a uno dei personaggi più apprezzati dello spettacolo, arricchendo la narrazione con attenzione e professionalità. La figura di Irene Giancontieri si inserisce nel cast di una serie televisiva amatissima, nota per la qualità delle interpretazioni e la capacità di coinvolgere il pubblico.

Irene Giancontieri - Irene Giancontieri è una giovane attrice italiana che si prepara a farsi conoscere dal grande pubblico grazie al suo ingresso nel cast di Don Matteo 15, una delle fiction più longeve e amate della ... libero.it

Irene Giancontieri è il Maresciallo Caterina Provvedi. Vi piace la new entry di Don Matteo 15 Esordisce nella fiction più popolare della tv, la giovane e talentuosa attrice che avrebbe dovuto sostituire Cecchini. In realtà, nasce una splendida collaborazione t - facebook.com facebook

#RaiFiction presenta #DonMatteo15 Con Raoul Bova Nino Frassica Nathalie Guetta Eugenio Mastrandrea Federica Sabatini Irene Giancontieri Fiamma Parente Regia di A Sweet A Tonda T Campana R Donna T Aristarco Prodotto da Lux Vide (Fremantle) x.com

