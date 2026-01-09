Chi è il caracal e perché non può essere un animale domestico

Il caracal è un felide selvatico originario dell’Africa e dell’Asia, noto per le sue orecchie appuntite e la sua agilità. Nonostante possa sembrare un animale domestico, il caracal è una specie protetta e non adatta alla convivenza con l’uomo. La sua natura selvaggia e le esigenze specifiche rendono impossibile tenerlo come animale da compagnia, rischiando sia la sua tutela sia la sicurezza delle persone.

Il caracal è un felide selvatico africano e asiatico spesso protagonista di video sui social in cui viene tenuto come animale da compagnia. Non è però un animale domestico, in Italia è considerato pericoloso ed vietato dalla legge tenerlo in casa.

