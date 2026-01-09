Chi è Francesca Taviani la moglie di Lello Arena e famosa violoncellista

Francesca Taviani è una rinomata violoncellista italiana, nota anche per essere la moglie di Lello Arena. I due si sono sposati nel 2006 e insieme sono genitori di Leonardo. La sua carriera musicale e la vita privata di coppia contribuiscono a renderla una figura rispettata nel panorama culturale italiano.

La moglie di Lello Arena è Francesca Taviani: i due si sono uniti in matrimonio nel 2006 e sono genitori di Leonardo. Chi è la moglie di Lello Arena. Oggi l’artista napoletano sarà ospite de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Figlia del regista Vittorio Taviani (e sorella di Giovanna, che ha seguito le orme del padre), nonchè nipote di Paolo, si è diplomata in violoncello al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. È stata uno dei membri del Quartetto Di Roma e primo violoncello dell’ Ensemble Ara Coeli. Attualmente insegna musica da camera al Conservatorio Martucci di Salerno. Attiva anche come attrice, la Taviani ha recitato in Allonsanfan (1974) e Fiorile (1983) diretta dal padre Vittorio e dallo zio Paolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

