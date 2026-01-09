Chi è Biagio Pilieri l’italiano liberato in Venezuela

Biagio Pilieri è un politico e attivista italiano coinvolto nel contesto venezuelano. Recentemente, il governo venezuelano ha annunciato la prossima scarcerazione di alcuni detenuti politici, tra cui stranieri. Questa notizia rappresenta un passo importante nel processo di dialogo e riconciliazione nel paese, anche se i dettagli specifici e il numero di persone coinvolte non sono ancora stati resi noti ufficialmente.

Il governo venezuelano ha annunciato la scarcerazione imminente di un numero imprecisato di detenuti politici venezuelani e stranieri. Tra gli italiani rilasciati c’è Biagio Pilieri, mentre per Luigi Gasperin esiste un ordine di scarcerazione che non è ancora stato eseguito. L’Italia resta in attesa di capire se tra le persone che lasceranno il carcere nelle prossime ore ci sia anche Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da oltre un anno senza accuse formali. Chi è Biagio Pilieri. Biagio Pilieri, 60 anni, è stato liberato dopo un anno e quattro mesi di detenzione. Figlio di siciliani emigrati in Sud America, ha il doppio passaporto italo-venezuelano ed è giornalista e politico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Venezuela l'italiano Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati | chi è e perché era detenuto Attesa e speranza per Trentini Pilieri e Burlò.

Le autorità venezuelane hanno rilasciato gli italiani Biagio Pilieri e Luigi Gasperin, detenuti in Venezuela da più di un anno. Resta accesa la speranza per l'operatore umanitario Alberto Trentini, in cella a El Rodeo I, senza accuse, e per l'imprenditore Mario B

Sono ore di attesa dopo la decisione del Venezuela di iniziare a liberare detenuti politici e oppositori. Tra i rilasciati ci sono gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. La speranza ora è che anche Trentini, in cella da oltre un anno senza accuse, torni a casa