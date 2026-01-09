Chi è Biagio Pilieri il giornalista e politico italo-venezuelano liberato nella notte dopo 16 mesi di detenzione a Caracas | È tutto finito ora

Biagio Pilieri, giornalista e politico italo-venezuelano, è stato recentemente liberato dopo 16 mesi di detenzione nel carcere di Caracas. La sua scarcerazione rappresenta la fine di un periodo difficile e complesso. Pilieri aveva affrontato un lungo periodo di privazione della libertà in uno dei penitenziari più severi del Venezuela, ma ora è tornato disponibile a riprendere la sua attività.

Dopo oltre sedici mesi di detenzione in uno dei carceri più duri del Venezuela, Biagio Pilieri è tornato libero. Il politico e giornalista italo-venezuelano ha lasciato la prigione dell'Helicoide di Caracas ed è riuscito a riabbracciare la sua famiglia. La liberazione, avvenuta nei primi giorni di gennaio ed emersa pubblicamente il 9 gennaio 2026, rientra in una serie di rilasci di prigionieri politici decisi dalle autorità venezuelane, che hanno coinvolto anche altri detenuti stranieri e figure di primo piano dell'opposizione. Pilieri è stato rilasciato insieme a Enrique Marquez, ex funzionario elettorale ed ex candidato dell'opposizione alle presidenziali del 2024 contro Nicolas Maduro.

