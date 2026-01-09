Charlton-Chelsea FA Cup 10-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Blues e clean sheet al The Valley

Analisi della sfida Charlton-Chelsea, in programma sabato 10 gennaio alle 21:00, valida per l'FA Cup. Approfondiamo formazioni ufficiali, quote e pronostici, con focus sulla possibilità di un risultato positivo per i Blues e sulla possibilità di mantenere la porta inviolata al “The Valley”. La partita rappresenta anche l’esordio ufficiale di Liam Rosenior come allenatore del Chelsea, in un momento di cambiamento per la squadra londinese.

La trasferta di sabato sera contro il Charlton, squadra in difficoltà in EFL Championship, segna il vero inizio del regno di Liam Rosenior come allenatore del Chelsea. L'ex tecnico dello Strasburgo, nato a Londra nel 1984, è stato in ingaggiato dai Blues il 6 gennaio ma ha iniziato a lavorare con i suoi nuovi giocatori solo .

