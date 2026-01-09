Charlton-Chelsea FA Cup 10-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi della sfida Charlton-Chelsea in programma il 10 gennaio 2026 alle ore 21:00. La partita, valida per la FA Cup, rappresenta un momento importante per il Chelsea, con l’esordio ufficiale di Liam Rosenior come nuovo allenatore. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa gara.

La trasferta di sabato sera contro il Charlton, squadra in difficoltà in EFL Championship, segna il vero inizio del regno di Liam Rosenior come allenatore del Chelsea. L’ex tecnico dello Strasburgo, nato a Londra nel 1984, è stato in ingaggiato dai Blues il 6 gennaio ma ha iniziato a lavorare con i suoi nuovi giocatori solo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Charlton-Chelsea (FA Cup, 10-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Sochaux-Lens (Coppa di Francia, 10-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Cheltenham-Leicester (FA Cup, 10-01-2026 ore 13:15): formazioni, quote, pronostici Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Discovery e Dazn trasmettono in Italia la Emirates FA Cup; FA Cup | Tutte le partite del 3° turno su discovery+; Rosenior nuovo allenatore del Chelsea, è ufficiale: i dettagli dell'accordo; L’allenatore Enzo Maresca lascia il Chelsea dopo aver segnalato uno scontro con la proprietà. Pronostico Charlton-Chelsea: il dopo Maresca è stato un disastro - Chelsea è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla ... ilveggente.it

La FA Cup su DAZN e Discovery+: come vedere le 32 partite del terzo turno in diretta tv e streaming - La FA Cup verrà trasmessa da DAZN e Discovery+ fino alla stagione 2027/2028: lo hanno annunciato i due broadcaster tramite un comunicato congiunto. goal.com

Chelsea, ecco il sostituto di Maresca: Rosenior esordirà in FA Cup - È fatta per il nuovo allenatore del Chelsea: sarà Liam Rosenior a raccogliere l'eredità di Enzo Maresca. tuttonapoli.net

Il Chelsea ha il suo nuovo allenatore. Rosenior arriva dallo Strasburgo ed esordirà in FA Cup contro il Charlton il 10 gennaio. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.