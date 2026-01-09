Challenge 2026 nel vivo Salto ostacoli i nostri a Doha e Abu Dhabi Courmayeur grande spettacolo sulla neve con le stelle internazionali

Il Challenge 2026 è in corso con eventi a Doha, Abu Dhabi e Courmayeur. Quest’ultima ospita la prima tappa di Italia Polo Challenge 2026, un appuntamento internazionale sulla neve, promosso da Patricio Rattagan e organizzato da The Chukker Company, con Adriano Motta come Ceo. Un’occasione per apprezzare lo sport e il fascino di queste manifestazioni, che coinvolgono atleti e appassionati da tutto il mondo.

Torna a Courmayeur il grande show del polo sulla neve, primo appuntamento di Italia Polo Challenge 2026, ideato dall’italiano d’Argentina Patricio Rattagan e gestito da The Chukker Company, di cui è Ceo Adriano Motta. Con il supporto di Masaf e Fise si concluderà con le finali di domani questo torneo giocato con la formula "arena", con tre giocatori per squadra anziché quattro. Dopo il successo del 2025, anche stavolta sul campo di Entrèves si affrontano 6 squadre: oltre al team di casa, Ram, G.H. Royal & Golf, Schafof E, Costa Smeralda e Fieracavalli. I player sono 18 stelle da 7 nazioni. Mercoledì la tradizionale sfilata in città delle squadre a cavallo, presente anche il sindaco Roberto Rota. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Challenge 2026 nel vivo. Salto ostacoli, i nostri a Doha e Abu Dhabi. Courmayeur, grande spettacolo sulla neve con le stelle internazionali Leggi anche: Courmayeur: torna Italia Polo Challenge, show internazionale su neve Leggi anche: Equitazione: Italia nella League of Nations di salto ostacoli anche nel 2026 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Challenge 2026 nel vivo. Salto ostacoli, i nostri a Doha e Abu Dhabi. Courmayeur, grande spettacolo sulla neve con le stelle internazionali. Salto con gli sci: come qualificarsi per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, 100 tra i migliori saltatori e le migliori saltatrici con gli sci del mondo si sfideranno in sei gare a Predazzo, in Val di Fiemme, Italia. olympics.com Il corso non finisce con la teoria. Finisce con una prova LIVE. "TOUR: Istruzioni per l’Uso" culmina con la Final Challenge: una vera e propria registrazione dal vivo, sotto la supervisione e il feedback diretto di Alessandro Inolti. Perché questo è cruciale: 1. Stres - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.