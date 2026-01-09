Cesena c’è la ricapitalizzazione Ora il club può operare sul mercato

A Cesena, la recente ricapitalizzazione ha permesso al club di riacquistare la stabilità finanziaria necessaria. La comunicazione ufficiale agli uffici della Lega indica che, dopo la ratifica del ripianamento degli indici, la società potrà riprendere le attività di mercato. Questa operazione rappresenta un passo importante per il rilancio del club e il rafforzamento della rosa in vista delle prossime competizioni.

Ricapitalizzazione fatta e comunicata agli uffici della Lega che in tempi brevi dovrebbero ratificare il ripianamento degli indici non conformi e dare il via libera all'operatività bianconera sul mercato. La situazione di stallo che si è protratta per un paio di settimane si è dunque sbloccata ieri nel tardo pomeriggio con l'annuncio dell'avvenuto versamento dei 422.000 euro che servivano per mettere a posto l 'indicatore 'costo del lavoro allargatoricavi' risultato fuori dai parametri accettati. L'ufficialità è stata data anche con un brevissimo comunicato apparso sul sito della società: "Il Cesena Fc rende noto di aver effettuato la ricapitalizzazione delle risorse finanziarie, nel rispetto delle indicazioni emesse dalla Commissione per il controllo economico-finanziario delle società sportive professionistiche".

