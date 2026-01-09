cesena a caccia del primo successo interno

La Cesena Basket 2005 si prepara a inaugurare il nuovo anno con l’obiettivo di ottenere il primo successo interno del campionato di Divisione Regionale 1. Dopo alcune difficoltà in trasferta, la squadra spera di migliorare le prestazioni in casa e di consolidare il proprio cammino nel torneo. Un passo importante per rafforzare la fiducia e continuare a crescere nel corso della stagione.

Magari l’anno nuovo in casa della Cesena Basket 2005 porterà anche abitudini nuove. Come per esempio quella di trovare finalmente le prime vittorie nelle partite casalinghe nel campionato di Divisione Regionale 1. L’auspicio è più che legittimo, ma il pragmatismo impone prudenza, almeno in occasione del primo tentativo. Domani sera alle 21 in effetti al PalaIppo i biancazzurri, al momento a quota 8 punti dopo 13 gare disputate, ospiteranno la prima della classe Anzola, che veleggia invece a 24 punti, dunque con un solo ko fin qui incassato. "Abbiamo approfittato della sosta natalizia per recuperare i nostri acciaccati - commenta coach Marco Vandelli - e per continuare ad allenarci duramente in vista della ripresa del torneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

