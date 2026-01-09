Un patrimonio di oltre 830.000 euro di ceramiche, quadri e oggetti d’arte è stato recentemente donato al Comune da un bancario residente, che ha voluto rimanere anonimo. L’eredità comprende pezzi di grande valore storico e artistico, tra cui ceramiche Satsuma, opere in oro e avorio, e lavori di artisti come Scanavino, Sironi, Schifano, Dadamaino e Guttuso. Dopo due anni, questa donazione arricchisce il patrimonio culturale della città.

Ci sono voluti un paio d’anni ma l’eredità in oggetti d’arte, lasciata al Comune da un bancario residente in città, che ha voluto restare anonimo, ha finalmente trovato anche una dimensione economica: le ceramiche Satsuma, gli oggetti in oro e avorio e le opere d’arte di Scanavino, Sironi, Schifano, Dadamaino e Guttuso, che fanno parte del lascito, infatti, valgono oltre 830mila euro. È questo l’esito del lavoro di catalogazione e valorizzazione portato a termine dagli uffici del Servizio Cultura e Museo del Comune di Legnano, lavoro che ha permesso di iscrivere finalmente nel patrimonio del Comune l’eredità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ceramiche e quadri, un lascito da 830mila euro

