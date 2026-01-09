Cep l' amianto e i rifiuti bruciati vicino al murale di Totò Schillaci | affidato l' incarico per la rimozione a una ditta di Napoli

È stato affidato a una ditta specializzata di Napoli l’incarico di rimuovere i rifiuti bruciati e l’amianto presenti nell’area verde di via Calandrucci al Cep, vicino al murale di Totò Schillaci. L’intervento mira a garantire la sicurezza e la tutela ambientale dell’area, che negli ultimi tempi ha registrato il deposito di materiali pericolosi. La bonifica sarà effettuata nel rispetto delle normative vigenti.

