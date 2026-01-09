Cep l' amianto e i rifiuti bruciati vicino al murale di Totò Schillaci | affidato l' incarico per la rimozione a una ditta di Napoli
È stato affidato a una ditta specializzata di Napoli l’incarico di rimuovere i rifiuti bruciati e l’amianto presenti nell’area verde di via Calandrucci al Cep, vicino al murale di Totò Schillaci. L’intervento mira a garantire la sicurezza e la tutela ambientale dell’area, che negli ultimi tempi ha registrato il deposito di materiali pericolosi. La bonifica sarà effettuata nel rispetto delle normative vigenti.
I cumuli di rifiuti bruciati - misti ad amianto - che si trovano nell'area verde di via Calandrucci al Cep, dove campeggia il murale di Totò Schillaci, saranno rimossi da una ditta specializzata. Con una delibera del Consiglio d'amministrazione, su proposta del dirigente dell'area Ambiente Lara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
