Centri per l' impiego in stato di agitazione i sindacati | Colpo di mano della Regione Abruzzo
I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione del personale dei Centri per l’impiego nella Regione Abruzzo, in seguito alla modifica della legge regionale che istituisce l’Agenzia regionale Abruzzo Lavoro. La decisione riflette le preoccupazioni dei lavoratori riguardo ai cambiamenti normativi e alle possibili ripercussioni sulla gestione e il funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego.
Scatta lo stato di agitazione del personale dei Centri per l’impiego della Regione Abruzzo dopo la recente modifica della legge regionale istitutiva dell’Agenzia regionale Abruzzo Lavoro.Lo annunciano i sindacati Cisl Fp, Fp Cgil e Uil Fpl dopo l'assembela che ha visto riunirsi circa 200. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
