Centri per l' impiego in stato di agitazione i sindacati | Colpo di mano della Regione Abruzzo

I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione del personale dei Centri per l’impiego nella Regione Abruzzo, in seguito alla modifica della legge regionale che istituisce l’Agenzia regionale Abruzzo Lavoro. La decisione riflette le preoccupazioni dei lavoratori riguardo ai cambiamenti normativi e alle possibili ripercussioni sulla gestione e il funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.