Centocelle il re delle figurine premiato dalla Panini | ora la sua edicola è ufficiale

Manuel De Simone, noto per la sua lunga esperienza nel settore delle figurine, ha ricevuto il riconoscimento dalla Panini. Da inizio 2026, la sua edicola di Centocelle, situata in via dei Castani, diventa ufficialmente un punto di vendita autorizzato. Un percorso che testimonia la sua dedizione e la crescita nel mondo delle figurine, confermando il ruolo centrale della sua attività nel quartiere.

Quasi trent'anni di carriera e da inizio 2026 ufficialmente un'edicola Panini. Questa è la storia di Manuel De Simone e della sua edicola sita in via dei Castani, all'angolo con via dei Gelsi. Una storia di longevità e grandi risultati che si contrappone alle tante edicole storiche che hanno.

