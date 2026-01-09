Ionita sbarca ad Arezzo: la squadra si rinforza con l’ingaggio di un centrocampista di esperienza, confermando l’obiettivo di migliorare il reparto mediano. Il direttore Cutolo ha definito un acquisto strategico per rafforzare il gruppo in vista dei prossimi impegni. La nuova stagione si apre con un intervento mirato, volto a consolidare le possibilità di una pronta risalita in serie B.

di Luca Amorosi Ora è ufficiale: Artur Ionita è un nuovo giocatore dell’. Il direttore Cutolo piazza un colpo importante per aumentare il livello in mediana. Il centrocampista moldavo, infatti, ha un curriculum di tutto rispetto e a Trieste ha vissuto una prima parte di stagione molto positiva dal punto di vista personale: titolare in diciotto gare su venti e sempre con la fascia di capitano al braccio, segnando peraltro cinque gol, l’ultimo lunedì scorso in quella che è stata la sua ultima gara in maglia alabardata. Ad arriva a titolo definitivo con un contratto fino al 2027. Un innesto per sognare a occhi aperti la serie B, dove Ionita ha giocato con le maglie di Benevento, Pisa, Modena e Lecco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - C’è la firma: Ionita sbarca ad Arezzo. Pronta la squadra per l’assalto alla B

Leggi anche: La Piadineria sbarca in centro ad Arezzo

Leggi anche: Arezzo, colpo a centrocampo. Ionita in arrivo dalla Triestina

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

. @seriecofficial | Potenza, attesa in queste ore la firma di Loiacono. L'Arezzo ufficializza Ionita dalla Triestina: tutte le trattative di Serie C x.com