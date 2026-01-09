C' è chi resiste | la ferramenta Di Pol di Campo Santa Margherita si allarga e raddoppia

La ferramenta Di Pol di Campo Santa Margherita amplia la propria sede, raddoppiando gli spazi. Un passo importante per l’azienda e la famiglia che la gestisce, rappresentando un segnale positivo per il commercio veneziano. In un contesto di cambiamenti, questa crescita testimonia la solidità e l’impegno di un’attività storica nel cuore della città. Un esempio di continuità e di fiducia nel futuro del commercio locale.

