C' è chi resiste | la ferramenta Di Pol di Campo Santa Margherita si allarga e raddoppia
La ferramenta Di Pol di Campo Santa Margherita amplia la propria sede, raddoppiando gli spazi. Un passo importante per l’azienda e la famiglia che la gestisce, rappresentando un segnale positivo per il commercio veneziano. In un contesto di cambiamenti, questa crescita testimonia la solidità e l’impegno di un’attività storica nel cuore della città. Un esempio di continuità e di fiducia nel futuro del commercio locale.
Un traguardo per un'azienda e una famiglia, un bel segnale per il commercio veneziano, in netta controtendenza. Questa mattina la Ferramenta Di Pol - punto di riferimento per veneziani, operatori e studenti, in Campo Santa Margherita - ha tagliato il nastro inaugurando i suoi nuovi, rinnovati e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
