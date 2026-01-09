Catania occhio vigile sul mercato tra cessioni e potenziali colpi

Catania continua a monitorare attentamente il mercato, tra cessioni e possibili acquisti. Dopo la cessione di Gregorio Luperini al Livorno e l’ingaggio di Giovanni Bruzzaniti, la società mantiene un approccio attento alle opportunità che potrebbero rafforzare la squadra. L’obiettivo è individuare le soluzioni più adatte per migliorare la rosa e affrontare la restante parte della stagione con serenità.

Dopo il colpo Giovanni Bruzzaniti e la cessione in prestito al Livorno di Gregorio Luperini, il Catania resta vigile sul mercato. La dirigenza rossazzurra è al lavoro per individuare i profili giusti da portare alle falde dell'Etna, con l'obiettivo di ristabilire dal punto di vista numerico le.

