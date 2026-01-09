Catania gelateria propone il Pistacchio Gay e scoppia la polemica

Recentemente, una gelateria di Catania ha presentato un nuovo gusto chiamato

