La polizia di Catania ha sequestrato una corsa clandestina di cavalli nel territorio di Campo Rotondo Etneo, denunciando quindici persone provenienti dalla provincia di Messina. L’intervento, condotto con l’ausilio di droni, ha portato al blocco dell’evento illegale e al rispetto delle normative sul benessere animale. L’operazione si inserisce nei controlli per prevenire attività illecite e tutelare gli animali coinvolti.

La polizia di Catania ha denunciato quindici persone, tutte originarie della provincia di Messina, per aver organizzato una corsa clandestina di cavalli nel territorio di Campo Rotondo Etneo (Catania) e per maltrattamento di animali. La competizione si è svolta domenica mattina, tra due fantini al comando di calessi trainati da cavalli, circondati da numerosi motocicli e da autovetture, che seguivano i concorrenti. Poiché le corse clandestine vengono organizzate in zone isolate al fine di evitare i controlli della polizia e individuare a distanza le volanti per poter far perdere le proprie tracce, i poliziotti, per evitare di farsi notare, hanno impiegato i droni in dotazione alla Questura di Catania e, nonostante le forti raffiche di vento, sono riusciti a monitorare dall'alto il gruppo di organizzatori e il pubblico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Catania, corsa clandestina di cavalli: la polizia la segue con droni e la blocca

Leggi anche: Catania, la corsa clandestina dei cavalli viene fermata dai droni della polizia: 15 denunciati – Il video

Leggi anche: Corsa clandestina di cavalli nel Catanese, fantini denunciati

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Catania, scoperta corsa clandestina di cavalli: le immagini della gara; Catania, la corsa clandestina dei cavalli viene fermata dai droni della polizia: 15 denunciati - Il video; Corsa clandestina di cavalli a Catania: 15 denunciati, tra cui due minori; Catania, corsa clandestina di cavalli seguita con i droni dalla polizia e bloccata: 15 denunciati.

Corsa clandestina di cavalli a Catania: 15 denunciati, tra cui due minori - Un’operazione mirata della Polizia di Stato di Catania ha portato alla denuncia di quindici persone, tra cui due minorenni, accusate di aver organizzato e preso parte a una corsa ... ilmessaggero.it