Catalogo EduboxPc per le scuole riaperti i termini per presentare nuovi progetti e attività

Il Comune di Piacenza ha riaperto i termini per la presentazione di progetti e attività nell’ambito del catalogo EduboxPc. Questa iniziativa, dedicata alle scuole del territorio, offre un’opportunità di arricchimento dell’offerta formativa attraverso proposte educative innovative e mirate. Le scuole interessate possono ora proporre nuovi interventi, contribuendo a rafforzare il percorso formativo degli studenti e a promuovere un’educazione di qualità.

