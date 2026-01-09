Catalogo EduboxPc per le scuole riaperti i termini per presentare nuovi progetti e attività
Il Comune di Piacenza ha riaperto i termini per la presentazione di progetti e attività nell’ambito del catalogo EduboxPc. Questa iniziativa, dedicata alle scuole del territorio, offre un’opportunità di arricchimento dell’offerta formativa attraverso proposte educative innovative e mirate. Le scuole interessate possono ora proporre nuovi interventi, contribuendo a rafforzare il percorso formativo degli studenti e a promuovere un’educazione di qualità.
Il Comune di Piacenza ha riaperto i termini per aderire all'avviso pubblico che raccoglie i progetti educativi da inserire nel catalogo EduboxPc, messo a disposizione delle scuole del territorio come opportunità di arricchimento dell'offerta formativa. Enti del terzo settore iscritti al relativo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
