Antonio Cassano ha elogiato Luciano Spalletti definendolo un vero genio e ha sottolineato la crescita della Juventus negli ultimi mesi, evidenziando la loro forza e determinazione. Secondo l’ex calciatore, la squadra bianconera sta mostrando un rendimento impressionante, diventando un avversario temibile per chiunque. Queste dichiarazioni riflettono una valutazione positiva sulle recenti performance della Juventus e sul lavoro del tecnico toscano.

Cassano: «Spalletti è un genio, la Juve dell’ultimo mese è devastante. E adesso fa paura a tutti.». Le parole dell’ex attaccante. Il momento magico della Juventus di Luciano Spalletti ha trovato un estimatore d’eccezione, seppur spesso critico, in Antonio Cassano. Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, l’ex fantasista barese si è lasciato andare a un elogio sperticato nei confronti del tecnico toscano, sottolineando la trasformazione radicale della squadra bianconera negli ultimi due mesi. Il dominio offensivo e la “cura” Miretti. Cassano ha evidenziato come la mole di gioco prodotta tra le sfide con Lecce e Sassuolo sia il segnale inequivocabile di una ritrovata identità propositiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cassano: «Spalletti è un genio, la Juve dell’ultimo mese è devastante. E adesso fa paura a tutti…»

Leggi anche: Cassano carico: «Questo è lo Spalletti che conosco! Se la Juve fa qualcosa sul mercato romperà i co…i davanti»

Leggi anche: Spalletti Juve, la società adesso vuole dare un segnale forte a tutto l’ambiente: rinnovo sempre più vicino! Tutti i dettagli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cassano ha mandato un messaggio a Spalletti dopo la firma con la Juve: “Ero un po’ irritato” - Luciano Spalletti prende in mano le redini della Juventus per voltare pagina e raddrizzare una squadra che viene da due anni difficili. fanpage.it

Cassano ha un sospetto su Spalletti, non c’entra la Juve: “Mai visto così, lui vede ombre ovunque” - Luciano Spalletti ha perso domenica sera a Napoli la sua prima partita da allenatore della Juventus, da quando lo scorso 30 ottobre i bianconeri lo avevano messo in panchina al posto dell'esonerato ... fanpage.it

Spalletti alla Juve? Cassano: "Colpa di Conte" - Al podcast Viva el Futbol parla Antonio Cassano che commenta l'esonero di Tudor e il possibile arrivo di Spalletti sulla panchina della Juve: "Vado a intuito: la Juve si è trovata ad avere il no di ... calciomercato.com

Spalletti non cambia idea su David: gli dà ancora fiducia dopo il rigore sbagliato e lui la ripaga con gol e assist. E a proposito del rigore contro il Lecce, ricordate come li calciava Diego Milito #vivaelfutbol #milito #david #juventus #cassano - facebook.com facebook

'Non so se sia un vero atleta' I dubbi di #Cassano su #Zhegrova x.com