Caso Shahin la Cassazione rinvia la decisione ma l' espulsione dell' imam è ancora possibile | ecco perché

La vicenda di Mohamed Shahin, imam della moschea di Torino, prosegue con il rinvio della decisione da parte della Cassazione. Nonostante il provvedimento di espulsione emesso dal Viminale, la possibilità di allontanarlo dall’Italia rimane aperta. Questo caso evidenzia le complessità legali e le implicazioni legate alla sicurezza nazionale e alla libertà religiosa. Ecco cosa cambia e quali sono le prospettive future.

Si apre un nuovo capitolo legato all’imam della moschea di Via Saluzzo a Torino, Mohamed Shahin, destinatario il mese scorso di un provvedimento di espulsione da parte del Viminale, in quanto ritenuto un pericolo per la sicurezza nazionale ed esponente della fratellanza musulmana. Secondo quanto ci risulta da fonti istituzionali, però, la decisione della Cassazione che si è pronunciata il 9 gennaio, non è negativa ai fini dell’espulsione. La Corte, infatti, pur non avendo deciso di rimandarlo in un Cpr come precedentemente stabilito dal Viminale (Shahin era stato detenuto a Caltanissetta), ha comunque accolto il ricorso presentato dal Ministero degli Interni, in particolare le eccezioni processuali sollevate dall’Avvocatura, rimandando la decisione finale ad altra sezione della corte d’Appello di Torino che dovrà esprimersi in seguito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Shahin, la Cassazione rinvia la decisione ma l'espulsione dell'imam è ancora possibile: ecco perché Leggi anche: Espulsione dell’imam Shahin, Meloni critica la decisione dei giudici: “Così si indebolisce la sicurezza” Leggi anche: Corteo ProPal a Milano: in 3.000 per dire sì alla Palestina libera e no all’espulsione dell’imam Shahin La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Torino: Cassazione annulla con rinvio, l'imam Shahin resta libero - La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento a carico dell'imam di Torino Mohamed Shahin che resta libero nell'attesa del ... iltempo.it

Mohamed Shahin, l’imam di Torino resta libero: la decisione della Cassazione - E l’imam di Torino, Mohamed Shahin, resta libero in attesa del nuovo giudizio della Corte di Appello di Torino. repubblica.it

L'assist delle toghe: Shahin resta libero - La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento a carico dell'imam di Torino Mohamed Shahin che resta libero nell'attesa del nuovo giudizio della Corte d'appello torinese. msn.com

Giorgia Meloni è tornata a parlare del caso dell'imam torinese Mohamed Shahin in occasione della conferenza stampa di fine anno della Presidente del Consiglio dei ministri: “Reso vano il lavoro delle forze dell’ordine” x.com

Giorgia Meloni è tornata a parlare del caso dell'imam torinese Mohamed Shahin in occasione della conferenza stampa di fine anno della Presidente del Consiglio dei ministri: "La polizia ne ha dimostrato la pericolosità e il ministro Matteo Piantedosi ha firmato - facebook.com facebook

