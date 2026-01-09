Caso Gintoneria all’asta gli alcolici di lusso di Lacerenza | c’è anche uno champagne da 2550 euro

Nel contesto del caso Gintoneria, sono state messe all’asta online bottiglie di alcolici di lusso di Lacerenza, tra cui uno champagne del valore di 2.550 euro. L’operazione mira a recuperare oltre 900 mila euro, seguendo i patteggiamenti relativi alla vicenda. Questa iniziativa rappresenta un passaggio importante nel procedimento, offrendo l’opportunità di acquisire bottiglie pregiate e di valore.

Caso Gintoneria, Lacerenza e Nobile patteggiano: lo champagne all'asta per i risarcimenti - Il gip di Milano ha ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e dell'ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, a 3 anni. tgcom24.mediaset.it

Caso Gintoneria, 'bottiglie champagne per risarcire un milione' - Si potrebbe arrivare ad un risarcimento, attraverso la confisca, da quasi un milione di euro, ossia il valore delle bottiglie di champagne e di altri alcolici sequestrate e alcune decine di migliaia ... ansa.it

Stava aprendo la sua pizzeria dentro l’ex Gintoneria. Chi è Fabrizio Mele, il 37enne morto dopo essere stato travolto con la sua moto sui Navigli a Milano - facebook.com facebook

