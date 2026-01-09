Caso Gintoneria all’asta gli alcolici di lusso di Lacerenza | c’è anche uno champagne da 2550 euro

Da ildifforme.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel contesto del caso Gintoneria, sono state messe all’asta online bottiglie di alcolici di lusso di Lacerenza, tra cui uno champagne del valore di 2.550 euro. L’operazione mira a recuperare oltre 900 mila euro, seguendo i patteggiamenti relativi alla vicenda. Questa iniziativa rappresenta un passaggio importante nel procedimento, offrendo l’opportunità di acquisire bottiglie pregiate e di valore.

Dopo i patteggiamenti nel caso Gintoneria, messe in vendita online bottiglie di champagne, vini pregiati e superalcolici per recuperare oltre 900 mila euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

caso gintoneria all8217asta gli alcolici di lusso di lacerenza c8217232 anche uno champagne da 2550 euro

© Ildifforme.it - Caso Gintoneria, all’asta gli alcolici di lusso di Lacerenza: c’è anche uno champagne da 2550 euro

Leggi anche: Inchiesta Gintoneria, all’asta il tesoro di Lacerenza: champagne e vini di lusso

Leggi anche: Caso Gintoneria, Lacerenza e Nobile patteggiano: lo champagne all'asta per i risarcimenti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

caso gintoneria all8217asta alcoliciCaso Gintoneria, all'asta le bottiglie di champagne sequestrate a Davide Lacerenza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Gintoneria, all'asta le bottiglie di champagne sequestrate a Davide Lacerenza ... tg24.sky.it

Caso Gintoneria, Lacerenza e Nobile patteggiano: lo champagne all'asta per i risarcimenti - Il gip di Milano ha ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e dell'ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, a 3 anni. tgcom24.mediaset.it

Caso Gintoneria, 'bottiglie champagne per risarcire un milione' - Si potrebbe arrivare ad un risarcimento, attraverso la confisca, da quasi un milione di euro, ossia il valore delle bottiglie di champagne e di altri alcolici sequestrate e alcune decine di migliaia ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.