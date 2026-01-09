Casa Penelope è chiusa Esperienza terminata

Casa Penelope, comunità residenziale per persone con disabilità, ha chiuso le sue attività il 31 dicembre dopo quindici anni di servizio a Fano. L’esperienza, durata nel tempo, ha contribuito a offrire supporto e assistenza a numerose persone e alle loro famiglie, lasciando un’importante traccia nel territorio. Con questa conclusione, si conclude un capitolo significativo dedicato alla cura e all’inclusione sociale.

Si è chiusa il 31 dicembre l'esperienza di Casa Penelope, comunità residenziale per persone con disabilità attiva da quindici anni a Fano. Una chiusura annunciata a metà dicembre e diventata operativa nel giro di poche settimane, con il trasferimento degli ospiti in quattro strutture diverse del territorio provinciale. Al momento della cessazione dell'attività gli ospiti erano sette, quattro uomini e tre donne, con un'età compresa tra i 40 e i 68 anni. Le nuove destinazioni sono state individuate tra Casa Serena e altre strutture di Pesaro, Cagli e Fossombrone, con la conseguente separazione di un gruppo che per oltre un decennio aveva condiviso la quotidianità come una vera famiglia.

