Casa crolla dopo un' esplosione | morti marito moglie e il figlio di sei anni

Da today.it 9 gen 2026

Una tragedia si è verificata ad Albstadt, in Germania, dove una famiglia italiana ha perso la vita a causa del crollo della propria casa, avvenuto dopo un’esplosione presumibilmente causata da una fuga di gas. Marito, moglie e il loro bambino di sei anni sono rimasti coinvolti nell’incidente, che ha sconvolto la comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Tragedia nella cittadina di Albstadt, in Germania, dove una famiglia italiana è morta sotto le macerie della propria abitazione, dopo il crollo causato da un'esplosione, innescata probabilmente da una fuga di gas. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro bambino di.

