La Carrarese si prepara al big match contro il Bari ai Marmi. Dopo una pausa ricaricante, l’allenatore Antonio Calabro evidenzia l’importanza della concentrazione e della preparazione mentale, sottolineando l’obiettivo di affrontare la partita con determinazione. La squadra si presenta con ottimismo, pronta a mettere in campo tutta la propria professionalità per ottenere un risultato positivo.

Una ventata di entusiasmo e tanti buoni propositi. Sono quelli che si percepiscono dalle prime parole del 2026 del condottiero della Carrarese Antonio Calabro. Mister, come sono stati questi 6 giorni di vacanza e come ha ritrovato i suoi ragazzi? "La sosta è stata salutare per tutti, anche per me che francamente dopo la gara col Mantova ero davvero stanco. Ci voleva proprio per ricaricare le batterie. Siamo ritornati bene e, a parte qualche virus influenzale del momento che sta dando un po’ di fastidio nella gestione degli allenamenti, posso dire di aver ritrovato i giocatori pieni di voglia e di entusiasmo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Big match ai Marmi contro il Bari. Calabro: "Abbiamo ricaricato le batterie"

