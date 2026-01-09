Il match tra Carrarese e Bari, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00 allo Stadio dei Marmi, rappresenta uno degli incontri più attesi del 19esimo turno di Serie B. Di seguito, si presentano le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per analizzare nel dettaglio questa sfida tra due squadre con obiettivi diversi in classifica.

Uno dei match più interessanti nel programma del 19esimo turno di Serie B e quello che vede di fronte Carrarese e Bari allo Stadio dei Marmi. Partiamo dalla Carrarese che ha chiuso il girone d’andata a quota 20 punti, un bottino non esaltante ma comunque soddisfacente per una formazione che punta principalmente a rimanere nel . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Carrarese-Bari (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi anche: Carrarese-Bari (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Udinese-Pisa (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Carrarese-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv; #LNPB #SerieBKT // 19a gior. Carrarese-Bari : 25 i biancorossi convocati; Bari a caccia della svolta: la sfida contro la Carrarese; Carrarese Bari: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky.

Carrarese-Bari 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche - Carrarese – Bari si disputa a Carrara, allo Stadio dei Marmi – IV Olimpionici Azzurri. sport.virgilio.it

Carrarese, Calabro: “La partita contro il Bari di sabato sarà estremamente complessa, e dovremo affrontarla con la massima concentrazione” - Di seguito la conferenza stampa di Mister Antonio Calabro alla vigilia della sfida tra Carrarese e Bari, partita valida per la 19ª giornata del. msn.com