Carrarese-Bari sabato 10 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Carrarese e Bari, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00 allo Stadio dei Marmi, rappresenta uno degli appuntamenti principali del 19esimo turno di Serie B. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo un quadro chiaro e dettagliato per seguire l'incontro con attenzione e consapevolezza.

Uno dei match più interessanti nel programma del 19esimo turno di Serie B e quello che vede di fronte Carrarese e Bari allo Stadio dei Marmi. Partiamo dalla Carrarese che ha chiuso il girone d'andata a quota 20 punti, un bottino non esaltante ma comunque soddisfacente per una formazione che punta principalmente a rimanere nel campionato. Verso Carrarese-Bari, Vivarini: Partita fondamentale. Mercato? Sono preoccupato; Serie B. Carrarese, vacanze finite: si pensa al match col Bari; Bari, Vivarini lancia allarme: "Il mercato mi preoccupa". Contro la Carrarese torna Moncini; Carrarese, sabato si torna a sudare allo Stadio dei Marmi in vista del Bari. Carrarese, Calabro: "La partita contro il Bari di sabato sarà estremamente complessa, e dovremo affrontarla con la massima concentrazione"

Pronostico Carrarese vs Bari – 10 Gennaio 2026 - Alla vigilia del match di Serie B tra Carrarese e Bari, in programma il 10 Gennaio 2026 alle 15:00 allo Stadio dei Marmi, cresce l’attesa per una sfida che ... news-sports.it

Bari, servirà la rivoluzione? Attese e speranze per un campionato diverso - Il 2026 del Bari si aprirà ufficialmente sul campo con la sfida di sabato alle ore 15 a Carrara contro la Carrarese con un mercato aperto e con un campo che non aspetta ma che vede ... tuttobari.com

Vivarini pre Carrarese-Bari: “Se non si fanno punti in questo mese è un problema. Preoccupato dal mercato” - facebook.com facebook

