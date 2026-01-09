Carnevale alla Rocca un’area in sicurezza

Per il Carnevale 2026, alla Rocca nasce un’area dedicata alla sicurezza e all’inclusività. Un nuovo spazio di decompressione pensato per garantire benessere e protezione durante le grandi manifestazioni cittadine, offrendo un ambiente sereno e accessibile a tutte le persone, anche a categorie con esigenze specifiche. Questa novità mira a migliorare l’esperienza di partecipazione, assicurando un evento più sicuro e rispettoso delle diversità.

Alla Rocca uno ‘spazio di decompressione’ per il Carnevale è la novità in arrivo per l’edizione 2026: un nuovo spazio pensato per l’inclusività e il benessere delle persone durante le grandi manifestazioni cittadine e anche per la sicurezza di alcune categorie o in certi casi. "Lo stiamo costruendo insieme all’assessore Dalila Delogu e con il Servizio Fragilità del Comune – dice l’assessore alla cultura Silvia Bidoli – L’idea nasce all’interno del percorso di "Cento città blu" e dalla consapevolezza che eventi molto partecipati, come il Carnevale, possono diventare complessi da vivere per alcune persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, alla Rocca un’area in sicurezza Leggi anche: Crollo della Torre dei Conti a Roma, via alla messa in sicurezza dell’area dopo la morte di un operaio Leggi anche: Aggressione all’ospedale di Tivoli, Rotondi: “La Giunta Rocca ha incrementato sicurezza” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cronache Social. . IL CARNEVALE DI MONTESCAGLIOSO Ospiti: Vincenzo Zito, Sindaco di Montescaglioso Rocco D’Elicio, Presidente associazione carnevale Montese OLTRE IL GIARDINO Conduce: Paride Leporace DOVE VEDERCI: SCARICA L'APP C - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.