Carlo Verdone l’annuncio-denuncia sui social | Fate attenzione

Carlo Verdone ha condiviso un messaggio sui social per avvertire il pubblico di una truffa che sta sfruttando il suo nome. L’attore ha invitato gli utenti a prestare attenzione e a non cadere nelle trappole online, sottolineando l’importanza di verificare sempre le fonti e di diffidare da comunicazioni sospette. Un appello semplice e diretto per proteggere chi si affida ai social e alle informazioni che vi circolano.

Carlo Verdone ha scelto i social per rompere il silenzio e denunciare pubblicamente una truffa che nelle ultime ore ha iniziato a circolare utilizzando il suo nome. L'attore e regista romano ha alzato la voce su Instagram, spiegando di aver deciso di intervenire direttamente dopo aver ricostruito una vicenda che ha coinvolto anche alcune persone a lui vicine, finite nel mirino di un raggiro ben organizzato. Tutto è iniziato in modo apparentemente innocuo, quando Verdone ha cominciato a ricevere messaggi da amici che gli chiedevano informazioni su una presunta festa organizzata per incontrare e ringraziare i fan.

