Capotreno ucciso fermato tace dal Gip

Marin Jelenic, 36 anni, indagato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida del fermo. L’episodio è avvenuto nell’area parcheggio dipendenti della stazione. La vicenda è oggetto di approfondimento da parte delle autorità, che continuano a indagare sulle dinamiche e sui motivi dell’accaduto.

12.20 Si è avvalso della facoltà di non rispondere, nell'interrogatorio di convalida del fermo,Marin Jelenic, il 36enne indagato per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni di Trenitalia ucciso nell'area parcheggio dipendenti della stazione di Bologna. Jelenic è stato fermato a Desenzano del Garda, nel Bresciano, il 6 gennaio dopo essere stato avvistato il giorno prima a Milano. Trovato un coltello nel luogo dell'omicidio,dove il croato si era nascosto per non farsi vedere da una persona che ha poi chiamato i soccorsi.

