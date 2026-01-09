Capotreno ucciso è svolta nelle indagini | i primi esiti dell’autopsia

Le indagini sulla morte del capotreno a Bologna si approfondiscono, con i primi esiti dell’autopsia che forniscono nuovi elementi. Gli investigatori stanno esaminando dettagli finora trascurati tra i binari e le aree di servizio della stazione, nel tentativo di chiarire le dinamiche dell’accaduto. La ricerca di risposte prosegue in un contesto di grande attenzione pubblica e di analisi accurata.

Tra i binari e le aree di servizio della stazione di Bologna, gli investigatori hanno riportato l’attenzione su un dettaglio rimasto finora nell’ombra, riaccendendo i riflettori su uno dei casi di cronaca più drammatici delle ultime settimane. La morte del capotreno Alessandro Ambrosio potrebbe essere a una svolta, ma le risposte definitive devono ancora arrivare. Cosa è emerso. Svolta nelle indagini sull’uccisione di Alessandro Ambrosio. La svolta nelle indagini sull’uccisione di Alessandro Ambrosio arriva durante un nuovo sopralluogo condotto dagli inquirenti nei pressi della stazione che si è trasformato in un passaggio decisivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

