Capotreno Alessandro Ambrosio accoltellato a Bologna ritrovata arma dell’omicidio lama penetrata fino al manico ferita larga 4cm

A Bologna, il capotreno Alessandro Ambrosio è stato accoltellato in un episodio che ha portato al ritrovamento di un’arma. La lama, penetrata fino al manico, ha causato una ferita di circa 4 cm. Il coltello è stato rinvenuto vicino al luogo dell’aggressione, dove si pensa Jelenic si fosse nascosto per evitare di essere visto. Un testimone ha poi chiamato i soccorsi.

Il coltello sarebbe stato individuato più o meno nel punto in cui Jelenic si sarebbe nascosto per evitare di essere visto da una persona che stava sopraggiungendo in direzione opposta e che successivamente ha chiamato i soccorsi È stato trovato un coltello nel luogo dell'omicidio del capotren. Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, trovato un coltello: indagini sull'arma del delitto - Omicidio del capotreno a Bologna: trovato un coltello vicino al luogo dell'aggressione, autopsia e indagini chiariscono la dinamica del delitto.

Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, trovato un coltello. Il padre della vittima: «È gravissimo che il presunto assassino fosse in giro armato, dopo essere stato ... - Il rinvenimento è avvenuto a Bologna, nel corso di un sopralluogo effettuato lungo il percorso che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato seguito da Marin Jelenic, 36 anni, cittadino croato, accusato ... vanityfair.it

Chi è Marin Jelenic, l'uomo accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi è Marin Jelenic, l'uomo accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio ... tg24.sky.it

Il suo Alessandro era capotreno. Amava quel lavoro, lo aveva scelto con convinzione, consapevole che non era solo una professione, ma una responsabilità. Ogni turno significava attenzione, presenza, cura verso chi viaggiava. Indossava la divisa con ri - facebook.com facebook

«Pugni, sputi: la mia vita da capotreno. Chi ha ucciso Alessandro è uno dei tanti»Il killer di Bologna espulso prima di Natale x.com

