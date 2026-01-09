Capotreno Alessandro Ambrosio accoltellato a Bologna ritrovata arma dell’omicidio lama penetrata fino al manico ferita larga 4cm

A Bologna, il capotreno Alessandro Ambrosio è stato accoltellato in un episodio che ha portato al ritrovamento di un’arma. La lama, penetrata fino al manico, ha causato una ferita di circa 4 cm. Il coltello è stato rinvenuto vicino al luogo dell’aggressione, dove si pensa Jelenic si fosse nascosto per evitare di essere visto. Un testimone ha poi chiamato i soccorsi.

Il coltello sarebbe stato individuato più o meno nel punto in cui Jelenic si sarebbe nascosto per evitare di essere visto da una persona che stava sopraggiungendo in direzione opposta e che successivamente ha chiamato i soccorsi È stato trovato un coltello nel luogo dell’omicidio del capotren. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

