Daniele Capezzone analizza la posizione della sinistra sul Venezuela e riflette sul ruolo di Trump e sulla politica internazionale. Nel suo intervento, evidenzia come alcuni commentatori abbiano celebrato la caduta di un regime comunista, mentre altri si mostrano dubbiosi sulle implicazioni di un intervento esterno. Un’analisi sobria che invita a riflettere sulle dinamiche geopolitiche e sui valori che guidano le opinioni pubbliche in questi contesti.

“Possiamo fidarci di Trump o ci sta portando verso il baratro di una guerra continua?”. È questa la domanda con cui Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e rovescio, talk show di Rete4, passa la parola a Daniele Capezzone, direttore de Il Tempo, che fornisce la sua analisi: “Ho ripensato a questi 6-7 giorni di speciali televisivi in cui un dittatore cadeva, un orribile dittatore comunista cadeva, e gli esperti in studio erano tutti a lutto, funerei. Oddio, oddio, che succederà signora mia. I comunisti in studio erano a lutto pure loro disperati. Poi ogni tanto c'era un collegamento con i venezuelani, sia lì che in giro per il mondo, e quelli festeggiavano, le persone normali festeggiano la caduta dei tiranni, non si fanno illusioni sul fatto che il mondo sia necessariamente una meraviglia da domani mattina, ma si apre un'opportunità, è come un 25 aprile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Capezzone smaschera la sinistra sul Venezuela: “In lutto per un dittatore. Non dovrebbero tifare per la ‘liberazione'?”

Leggi anche: Nuova alba per il Venezuela. Capezzone smaschera la sinistra in lutto per il dittatore

Leggi anche: Venezuela libero? No, grazie: se il dittatore è rosso la sinistra scende in piazza. E Pierluigi Battista asfalta i compagni: “Triste che difendano i despoti” (video)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Nuova alba per il Venezuela, Capezzone smaschera la sinistra in lutto per Maduro; Trump: Maduro e sua moglie verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli USA; Gli auguri per il 2026 di Maduro: Il nostro destino è l'Unione Sudamericana. No agli imperialisti; Trump: Dovremo fare qualcosa con il Messico. Cartelli della droga controllano il Paese.

Dritto e rovescio, Capezzone smaschera la sinistra sul Venezuela: “In lutto per un dittatore. Non dovrebbero tifare per la ‘liberazione'?” - “Possiamo fidarci di Trump o ci sta portando verso il baratro di una guerra continua? iltempo.it