Capannoli via alle iscrizioni per il nuovo anno scolastico | strutture rinnovate più sostenibili e accoglienti

A Capannoli sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico. Le scuole del paese si presentano con strutture rinnovate, più sostenibili e in un ambiente accogliente per studenti e famiglie. È il momento di scegliere il percorso formativo migliore, garantendo un avvio sereno e di qualità per i più giovani. Le iscrizioni sono aperte per tutte le prime classi, invitando le famiglie a partecipare.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.