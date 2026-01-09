Capannoli via alle iscrizioni per il nuovo anno scolastico | strutture rinnovate più sostenibili e accoglienti
A Capannoli sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico. Le scuole del paese si presentano con strutture rinnovate, più sostenibili e in un ambiente accogliente per studenti e famiglie. È il momento di scegliere il percorso formativo migliore, garantendo un avvio sereno e di qualità per i più giovani. Le iscrizioni sono aperte per tutte le prime classi, invitando le famiglie a partecipare.
Si aprono le iscrizioni alle prime classi di tutte le scuole e Capannoli si fa trovare in perfetta forma. Capannoli e Santo Pietro Belvedere offrono scuole completamente rinnovate, nei comfort, nell'estetica e negli spazi esterni. Ultimo in ordine cronologico è stato l'intervento di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
