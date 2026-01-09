Caos trasporti Gianella FdI | Treni soppressi Pesanti ripercussioni per studenti e lavoratori
A causa dei recenti disservizi sulla linea ferroviaria Ravenna-Ferrara, numerosi treni sono stati soppressi, causando disagi a studenti e lavoratori. La situazione evidenzia le difficoltà nel sistema di trasporto locale e la necessità di interventi per garantire un servizio più affidabile. La problematica, sollevata anche da Gianella di FdI, sottolinea l’urgenza di soluzioni per ridurre i disagi e migliorare la mobilità dei pendolari.
Nuovi disservizi sulla linea ferroviaria Ravenna-Ferrara, con treni soppressi e pesanti ripercussioni per pendolari, studenti e lavoratori. E’ quanto denuncia Fausto Gianella, consigliere regionale per Fratelli d’Italia. “Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di un sistema fragile – afferma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
