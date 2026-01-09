Caos Trapani Shark inflitti altri punti di penalizzazione | due anni di inibizione al presidente
La situazione del Trapani Shark si è ulteriormente complicata, con l’aggiunta di due punti di penalizzazione e la sospensione di due anni per il presidente. La squadra siciliana di basket affronta un momento difficile, che potrebbe influenzare il suo percorso in campionato e la stabilità della gestione.
La situazione in casa Trapani Shark sta crollando. La squadra siciliana di basket ha avuto altri due punti di penalizzazione mentre il suo presidente è stato inibito per 2 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
