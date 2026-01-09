La situazione del Trapani Shark si è ulteriormente complicata, con l’aggiunta di due punti di penalizzazione e la sospensione di due anni per il presidente. La squadra siciliana di basket affronta un momento difficile, che potrebbe influenzare il suo percorso in campionato e la stabilità della gestione.

La situazione in casa Trapani Shark sta crollando. La squadra siciliana di basket ha avuto altri due punti di penalizzazione mentre il suo presidente è stato inibito per 2 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Trapani, 2 anni di inibizione al patron e terza penalizzazione di punti

Leggi anche: Basket: due anni di inibizione per Antonini, Trapani subisce la terza penalizzazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Furia Antonini: sfida le istituzioni e minaccia il ritiro dei Trapani Shark; Caso Trapani, parla Antonini: La Shark giocherà. Bisogna arrivare a giugno; Trapani shark, dalle stelle alla crisi: il patron Antonini contro tutti; Vergogna Trapani Shark, figuraccia internazionale per la squadra di Antonini.

Caos Trapani Shark, inflitti altri punti di penalizzazione: due anni di inibizione al presidente - La squadra siciliana di basket ha avuto altri due punti di penalizzazione mentre il suo presidente è ... fanpage.it