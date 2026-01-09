Caos all’ufficio anagrafe dell’Asp | utenti bloccati fuori interviene la polizia

Stamattina all’ufficio anagrafe dell’Asp di Messina si sono verificati disagi, con alcuni utenti impossibilitati ad accedere ai servizi nonostante l’apertura alle 8. La situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell’ordine, creando momenti di tensione. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla gestione degli accessi e alle modalità di assistenza agli utenti in questa sede.

