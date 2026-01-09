Caos al Vomero tenta di colpire i poliziotti in strada
Nella serata di ieri, a Napoli, un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver opposto resistenza, minacciato e causato lesioni ai poliziotti nel quartiere Vomero. L’intervento ha permesso di riportare la calma e garantire la sicurezza pubblica. L’arresto segue un episodio di tensione in strada, evidenziando l’importanza del ruolo delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico.
Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne napoletano per minacce, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
