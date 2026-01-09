Caos al Vomero tenta di colpire i poliziotti in strada

Nella serata di ieri, a Napoli, un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver opposto resistenza, minacciato e causato lesioni ai poliziotti nel quartiere Vomero. L’intervento ha permesso di riportare la calma e garantire la sicurezza pubblica. L’arresto segue un episodio di tensione in strada, evidenziando l’importanza del ruolo delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine pubblico.

Vomero, auto in sosta vietata blocca tutti i bus: scoppia il caos traffico - L'incrocio tra via Cimarosa e via Mattia Preti si è trasformato per quasi un'ora in una trappola infernale, con almeno tre ... fanpage.it

Napoli nel caos traffico Smog, ingorghi e ambulanze bloccate: la città soffoca nel weekend prima di Natale. Vomero e centro paralizzati Emergenze rallentate Martedì atteso il giorno più critico con la Fiamma Olimpica Il racconto da la Repubblica - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.