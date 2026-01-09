Canzo in giro in auto per consegnare a domicilio la cocaina | due arresti

Nella giornata di ieri, a Canzo, la Polizia di Como ha arrestato due uomini di origine marocchina sorpresi mentre consegnavano droga a domicilio. I due, rispettivamente di 28 e 32 anni, sono stati fermati in flagranza di reato dalla Squadra Mobile, che ha sequestrato sostanze stupefacenti e contestualmente avviato le procedure di aggiornamento delle indagini.

Canzo, 9 gennaio 2026 – In giro in auto per consegnare a domicilio la cocaina. La Squadra Mobile di Como, ieri pomeriggio a Canzo ha arrestato in flagranza di reato due marocchini di 28 e 32 anni, senza fissa dimora ma con una casa a Canzo, entrambi con precedenti per droga accumulati nell'ultimo anno. Operazione della squadra mobile nel 2022 Analizzati anche i cellulari e le chat Zone coinvolte e dinamica dell'arresto. I due, uno dei quali già noto agli agenti, sono stati notati da una pattuglia in borghese a Civenna, dopo aver toccato altre località del Triangolo Lariano: Asso, Barni, Magreglio.

