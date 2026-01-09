Cani se la passione diventa lavoro Ritorna il corso per dogsitter

Se ami i cani e desideri trasformare questa passione in una professione, il Centro cinofilo Compagni di Vita di Castrocaro propone un corso per diventare dogsitter. Un percorso formativo pensato per chi desidera approfondire le proprie competenze e iniziare a lavorare nel settore con competenza e serietà. Un’opportunità concreta per chi vuole unire passione e lavoro, con un approccio professionale e qualificato.

Trasformare una passione in una professione. È l’opportunità offerta agli amanti dei cani dal Centro cinofilo Compagni di Vita di Castrocaro attraverso l’organizzazione di un corso per diventare dog sitter. Un’attività meravigliosa che, tuttavia, non si può improvvisare o basare sulle semplici conoscenze legate all’amore per il mondo peloso. Da qui l’attivazione di lezioni per acquisire le conoscenze pratiche-teoriche per svolgere la professione. La formazione prevede l’apprendimento delle nozioni per imparare a condurre in sicurezza i cani durante le passeggiate (la valutazione del contesto, gli strumenti e la durata adatti a ogni soggetto); comunicare efficacemente con il cliente; gestire il cane in diverse situazioni (al guinzaglio, in libertà, nell’area sgambamento), intervenire in caso di necessità grazie alle lezioni di primo soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cani, se la passione diventa lavoro. Ritorna il corso per dogsitter Leggi anche: “Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere”. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 18 ottobre 2025 Leggi anche: Guido e la passione per il ferro, l’azienda M.G. diventa bottega storica Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cani, se la passione diventa lavoro. Ritorna il corso per dogsitter; Cultura, natura, passione: tutto pronto a Canale per il 16° raduno nazionale dei Trifulau e dei Tabui. Cani, se la passione diventa lavoro. Ritorna il corso per dogsitter - A Castrocaro il Centro cinofilo Compagni di Vita organizza una serie di lezioni per imparare a gestire gli amici a quattro zampe altrui e ad averne cura anche in caso di lunghe assenze del padrone. msn.com

Coccolare gli animali è un lavoro: nuove opportunità e sfide per il benessere di cani e gatti - Coccolare gli animali è un lavoro a tutti gli effetti e qualcosa potrebbe far pensare che sia una professione gettonatissima. dilei.it

Ti piacciono i cani? Questo lavoro richiesto ti riempirà di soldi - Scordati le solite promesse di guadagni facili online, le piattaforme poco chiare o le catene di marketing travestite da “opportunità”. esquire.com

La passione per gli animali, cani e cavalli in particolare, i due compleanni, la sveglia presto [dall'achivio] - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.