Cancelo Barcellona è tutto fatto L’annuncio del presidente dei blaugrana sull’ex terzino della Juventus

Il trasferimento di João Cancelo al Barcellona è ormai ufficiale. Il club catalano ha comunicato attraverso il proprio presidente l’accordo concluso con l’ex calciatore della Juventus, segnando un nuovo passo nel mercato estivo. La trattativa, conclusa senza intoppi, conferma la volontà dei blaugrana di rafforzare la rosa con un difensore di esperienza internazionale.

Cancelo Barcellona, ormai è tutto fatto. L'annuncio del presidente dei blaugrana sull'ex terzino della Juventus non lascia dubbi. Ecco cosa ha detto. La Juve osserva da lontano le mosse di un suo illustre ex, pronto a iniziare una nuova prestigiosa avventura in Liga. João Cancelo vestirà la maglia del Barcellona. La conferma definitiva è arrivata direttamente dalle parole di Joan Laporta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il presidente ha annunciato ai microfoni di Tv3: " João Cancelo arriva domani e si sottoporrà alla visita medica. Sarà con noi ". Un'operazione definita strategica dal numero uno catalano, che ha voluto esaltare il lavoro della dirigenza: " Cancelo è un altro grande successo per Deco.

