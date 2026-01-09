Cancellato treno Bucine-Firenze | Veneri e Zoppini FdI annunciano interrogazione

Venerdì e Zoppini di Fratelli d’Italia hanno annunciato un’interrogazione riguardante la cancellazione del treno Bucine-Firenze. La stazione di Bucine rappresenta un punto di passaggio importante per molti pendolari che si spostano verso Firenze, provenendo dalle vallate della provincia di Arezzo. La questione evidenzia le criticità nei servizi di trasporto ferroviario e l’impatto sulla mobilità locale.

"La stazione di Bucine è utilizzata da un significativo numero di viaggiatori, prevalentemente pendolari verso Firenze provenienti da diverse vallate della provincia di Arezzo. Lavoratori e studenti che da qualche giorno devono fare i conti, oltre che con frequenti disservizi, con la soppressione.

Tavolo sui treni, l’assessore ragionale Boni annuncia il ripristino del treno 18754. Il punto sui lavori - Si è tenuto nella mattina presso la sede della Regione Toscana e, da remoto, nella sede del Comune di San Giovanni per chi non poteva raggiungere Firenze, la prima riunione del Tavolo istituzionale di ... valdarnopost.it

Bucine, soppresso il treno delle 11.30. Ancora disagi per i pendolari. “Stazione isolata 4 ore, nessun servizio sostitutivo” - Questa volta il grido d’allarme arriva da Bucine dove, secondo le proteste dei cittadini, “a seguito di recenti modifiche all’orario ferroviario, è stato soppresso il tr ... valdarnopost.it

Cancellato treno Bucine-Firenze: lavoratori e studenti a piedi - facebook.com facebook

Per un ritardo nella preparazione del treno: TR 18937 (FIRENZE - PONTASSIEVE) cancellato, viaggiatori con treno 18745. #treni x.com

