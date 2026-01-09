Can Yaman e Raoul Bova alla prima di C’è Posta per Te 2026

Can Yaman e Raoul Bova saranno ospiti d’onore alla prima puntata di C’è Posta per Te 2026, in onda da sabato 10 gennaio su Canale 5. La ventinovesima edizione dello storico programma si apre con due volti noti del panorama televisivo italiano, molto apprezzati da Maria De Filippi. Questa nuova stagione promette di mantenere la tradizione di incontri e emozioni che contraddistinguono il programma sin dalla sua nascita.

La ventinovesima edizione di C’è Posta per Te, in onda da domani sera, sabato 10 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5 si aprirà con due ospiti molto cari a Maria De Filippi. Nella prima puntata del people show sono infatti attesi, per due momenti speciali, Can Yaman e Raoul Bova. Can Yaman per la quinta volta a C’è Posta per Te. Reduce dal successo di Sandokan su Rai 1, già confermata per una seconda stagione, Yaman è ormai un ospite ‘abituale’ della trasmissione del sabato sera. Per l’attore turco si tratta della quinta volta C’è Posta per Te, dove è stato invitato a partire dal 2020. Raoul Bova per la tredicesima volta a C’è Posta per Te. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

