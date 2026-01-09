Can the US put a price tag on Greenland?

Il dibattito sulla possibilità di attribuire un valore economico a Groenlandia coinvolge questioni politiche, strategiche e ambientali. Sebbene la Danimarca abbia ribadito che l’isola non è in vendita, l’interesse crescente di potenze straniere riflette le sue risorse e la sua posizione geopolitica. Questo tema solleva riflessioni sulla sovranità, l’intervento internazionale e il valore delle risorse naturali in un contesto globale in evoluzione.

By Mark John and Simon JohnsonLONDON, Jan 9 (Reuters) - Despite Denmark’s repeated insistence that Greenland is not for sale, U.S. President Donald Trump and his team are. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Can the US put a price tag on Greenland? Leggi anche: Greenland 2: Migration | Online il trailer ufficiale italiano Leggi anche: Guarda gerard butler in exclusive greenland 2 clip combattendo per la famiglia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mercati Crypto Oggi: Vendite nella sessione asiatica trascinano bitcoin e altcoin verso il basso; Il mercato del Bitcoin si è calmato nel 2025 grazie agli investitori istituzionali alla ricerca di rendimento; Notizie sul prezzo del Bitcoin: BTC non riesce a mantenere i guadagni iniziali, scende di nuovo a 92.000$; Le istituzioni stanno utilizzando sempre più frequentemente la strategia delle opzioni BTC nelle altcoin: STS Digital. The US Wanted to Buy, Canada Just Wanted Presence Why Greenland Said Finally Webuild corre in Borsa (+2,6%), tornando ai livelli pre-natalizi e segnando +20,8% da inizio anno. Gli analisti confermano rating e target price - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.