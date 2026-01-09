Campoli Appennino gli Stati Generali del Tartufo guardano al futuro | nasce la Carta di Campoli 2026

Campoli Appennino presenta la “Carta di Campoli 2026”, un progetto che nasce dall’esperienza degli Stati Generali del Tartufo. Dopo la 38ª Festa del Tartufo, l’obiettivo è consolidare il patrimonio culturale e naturale del territorio, pianificando uno sviluppo sostenibile e condiviso. Questo percorso mira a valorizzare le risorse locali, promuovendo un futuro che rispetti le tradizioni e favorisca la crescita della comunità.

Campoli Appennino si prepara a guardare oltre la 38ª Festa del Tartufo e a trasformare un grande evento identitario in una visione strutturata per il futuro del territorio. Sabato 10 gennaio 2026, presso l'Aula Consiliare del Comune, si terrà il convegno "Stati Generali del Tartufo e della

