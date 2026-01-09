Campionati italiani Under 21 | Rossi e Carboni sono di bronzo

Durante i Campionati italiani Under 21 a Jesolo, Rossi e Carboni hanno conquistato due medaglie di bronzo, contribuendo al successo dell’Activa Kombat. La competizione ha visto giovani atleti confrontarsi in un contesto che valorizza il talento e l’impegno, offrendo un’importante esperienza di crescita sportiva. Questi risultati testimoniano l’impegno e la preparazione della squadra, in un torneo che rappresenta un momento importante per il settore del judo giovanile.

L’Activa Kombat torna dalla trasferta a Jesolo per i Campionati Italiani Under 21 e Campionati Italiani cinture rosse con due medaglie di bronzo nel carniere. La società pesarese si è presentata sia con atleti junior che senior, molti di loro alla prima esperienza in un campionato Italiano. La pattuglia, guidata come sempre dal maestro Luca Fontana, era rappresentata da Lorenzo Cataffo, Yehor Horbenko, Giacomo Rossi, Vittoria Carboni, Sofia Grieco e Marco Loda. A salire sul podio sono stati Giacomo Rossi (categoria -74kg) e Vittoria Carboni (categoria -67kg). "Rossi ha gestito benissimo sia le qualificazioni che i quarti di finale, per poi perdere la concentrazione e sbagliare tatticamente la semifinale - racconta il Dt Fontana -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

